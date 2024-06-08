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SpaceX совершила 300-ю посадку первой ступени ракеты Falcon 9 Аэрокосмическая компа...

SpaceX совершила 300-ю посадку первой ступени ракеты Falcon 9 Аэрокосмическая компа...

SpaceX совершила 300-ю посадку первой ступени ракеты Falcon 9Аэрокосмическая компания SpaceX продолжает быстрыми темпами наращивать свою спутниковую группировку, регулярно доставляя в космическое пространство аппараты Starlink.

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