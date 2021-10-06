От зимней катастрофы не спасёт Европу даже Россия

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаОт зимней катастрофы не спасёт Европу даже РоссияForbes спрогнозировал неизбежную энергетическую катастрофу для стран ЕС из-за провалившейся политики энергобезопасности.Вернуться к статье97НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСаша НиколаевНо будут-возводить поклепы на Россию..))АЛЕКСАНДРРойте землянки, еуропейцы, в них теплее и ,когда сдохните, могила уже вырыта...Александр ИвановОчень много пустой трескотни!!Алексей СафроновИскренне рад за гнилую гейропу, а особенно за "це-гейропейцев"!Эдуард Николаевговном топить будутТТатьянаКизяки есть у того, у кого скот в загонах. Скота сейчас практически нет ни у кого, так что и этого топлива нет.TTeodorА почему собственно спасать? Поздно пить боржоми. Вспоминаем санкции. Нас кто спасал? Долг платежем красен.Алла ДубининаСвоим нытьем хотят заставить Россию идти на уступки лучше б скорее поняли кто виноват и что теперь им делать.- например принять СП-2 и успокоится.ГГорьковчанинДа они и не просят их спасать. Непонятно почему или зачем навязываются в спасители.Комментировать
Свежие комментарии