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От зимней катастрофы не спасёт Европу даже Россия

От зимней катастрофы не спасёт Европу даже Россия

Forbes спрогнозировал неизбежную энергетическую катастрофу для стран ЕС из-за провалившейся политики энергобезопасности.

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Саша Николаев
Но будут-возводить поклепы на Россию..))
АЛЕКСАНДР
Ройте землянки, еуропейцы, в них теплее и ,когда сдохните, могила уже вырыта...
Александр Иванов
Очень много пустой трескотни!!
Алексей Сафронов
Искренне рад за гнилую гейропу, а особенно за "це-гейропейцев"!
Эдуард Николаев
говном топить будут
Татьяна
Кизяки есть у того, у кого скот в загонах. Скота сейчас практически нет ни у кого, так что и этого топлива нет.
Teodor
А почему собственно спасать? Поздно пить боржоми. Вспоминаем санкции. Нас кто спасал? Долг платежем красен.
Алла Дубинина
Своим нытьем хотят заставить Россию идти на уступки лучше б скорее поняли кто виноват и что теперь им делать.- например принять СП-2 и успокоится.
Горьковчанин
Да они и не просят их спасать. Непонятно почему или зачем навязываются в спасители.

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