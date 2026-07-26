Ученые разрешили пить: вино и сыр спасают мозг от полного старческого слабоумия

25 июля во всем мире отмечается приятный и вкусный гастрономический праздник — День вина и сыра. Многие привыкли считать эту классическую комбинацию лишь изысканным способом расслабиться в пятничный вечер, однако последние данные международного научного сообщества полностью переворачивают наше представление о здоровом образе жизни.