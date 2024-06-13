Путеводитель по бюджету Москвы разработали для школьников

Департамент финансов Москвы создал специальный путеводитель по бюджету города для школьников. Об этом рассказала министр Правительства Москвы, руководитель городского Департамента финансов Елена Зяббарова.
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