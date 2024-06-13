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Путеводитель по бюджету Москвы разработали для школьников

Путеводитель по бюджету Москвы разработали для школьников

Департамент финансов Москвы создал специальный путеводитель по бюджету города для школьников. Об этом рассказала министр Правительства Москвы, руководитель городского Департамента финансов Елена Зяббарова.

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