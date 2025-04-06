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Царьград

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Эвакуация 731 жителя приграничных зон Курской области: помощь и безопасность

Эвакуация 731 жителя приграничных зон Курской области: помощь и безопасность

Более 730 жителей приграничных районов Курской области получили помощь в эвакуации благодаря усилиям сотрудников МЧС России, Министерства обороны и волонтеров.

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