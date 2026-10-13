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10 мемов про врачей, которые докажут, что юмор — лучшее лекарство

10 мемов про врачей, которые докажут, что юмор — лучшее лекарство

Эта подборка понравится и врачам, и студентам-медикам, и обычным людям. Возможно, вы даже сможете посмотреть ее в очереди к терапевту и немного расслабиться.

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