Сила любви: Преображение "самого уродливого пса в мире"

Пес Гизмо стал настоящим джентльменом с безупречной стрижкой и прекрасными манерами. Бездомный пес по кличке Гизмо, которого называли "самым уродливым в мире", в руках новой хозяйки изменился до неузнаваемости.
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