Британский медик оправдал свои преступные действия нехваткой военнослужащих в рядах ВСУ.Британский медик, прибывший на Украину в качестве волонтера, признался в убийстве солдат и стрельбе из оружия, включая винтовку M4 и автомат Калашникова (АКМ).
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