Британский медик оправдал свои преступные действия нехваткой военнослужащих в рядах ВСУ.Британский медик, прибывший на Украину в качестве волонтера, признался в убийстве солдат и стрельбе из оружия, включая винтовку M4 и автомат Калашникова (АКМ).