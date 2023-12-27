Haval завалит россиян новинками в 2024 году. Список из 7 новых моделей

Haval нашел способ запустить на рынке РФ сразу 7 новинок в 2024 году Китайский Haval, удержавший звание лидера среди иномарок в России второй месяц подряд, в 2024 году планирует вывести на российский рынок сразу семь новинок.
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