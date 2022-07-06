Глава РЭО Буцаев заявил о 47 млрд инвестиций в объекты по обращению с ТКО в Сибири

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, в течение полутора лет в СФО планируется построить 27 комплексных объектов по обращению с отходами, мощность обработки превысит четыре миллиона тонн мусора в год, а утилизации — более 1,5 миллиона тонн в год.