mkset

229 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Какие концерты, гнать эту продажную тварь из страны.Концерт лидера ДД...
  • Ole Ole
    Он спасал людей Донбасса. Вечная память герою !В ходе спецоперац...
  • Sergiy Che
    Это те муниципальные депутаты которых насральнята протаскивали, не имея электорату для протаскивания депутатов в Думу...«Вконтакте» забло...

Глава РЭО Буцаев заявил о 47 млрд инвестиций в объекты по обращению с ТКО в Сибири

Глава РЭО Буцаев заявил о 47 млрд инвестиций в объекты по обращению с ТКО в Сибири

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, в течение полутора лет в СФО планируется построить 27 комплексных объектов по обращению с отходами, мощность обработки превысит четыре миллиона тонн мусора в год, а утилизации — более 1,5 миллиона тонн в год.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх