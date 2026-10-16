На Купянском направлении 6-я армия сорвала атаки ВСУ, перешла в наступление на запад. Валерий Герасимов доложил об этом Владимиру Путину во время совещания, проведенного в пятницу, подробно описав обстановку в зоне Специальной военной операции.
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