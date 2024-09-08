ЛДПР остались без представительства в Мосгордуме: З человека будут представлять КПРФ, по одну кандидату столичный парламент получит от «Новых людей» и СРЗППосле подсчета 100% голосов на выборах депутатов Московской городской Думы 38 из 45 кресел займут кандидаты от «Единой России».