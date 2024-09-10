Глава МИД Индии встретился со своими коллегами из стран Персидского залива

Прогресс в двусторонних отношениях и пути их дальнейшего углубления обсудил на встречах с главами МИД стран Персидского залива министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар 9 сентября, сообщает The Economic Times.
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