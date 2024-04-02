Захарова удивилась преклонению армянского правительства перед порядками Евросоюза

Ее удивляет поведение властей Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ее удивляет преклонение официального Еревана перед порядками и ценностями ЕС с учетом древнейших цивилизации и культуры самой Армении.
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