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Петербургский дневник

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Захарова удивилась преклонению армянского правительства перед порядками Евросоюза

Ее удивляет поведение властей Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ее удивляет преклонение официального Еревана перед порядками и ценностями ЕС с учетом древнейших цивилизации и культуры самой Армении.

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