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Отечественное производство ответило на запрос армии о снарядах

Отечественное производство ответило на запрос армии о снарядах

Текст: Алексей Анпилогов Интенсивность стрельбы российской артиллерии сегодня «высока, как никогда.

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