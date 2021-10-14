РБНЗ, Басканд: неопределенность и риски сохраняются

Как заявил сегодня замглавы ЦБ Новой Зеландии Басканд: Сохраняется высокий уровень неопределенности, COVID-19 все еще представляет собой угрозу для восстановления экономики ЦБ примет в случаКак заявил сегодня замглавы ЦБ Новой Зеландии Басканд: Сохраняется высокий уровень неопределенности, COVID-19 все еще представляет собой угрозу для восстановления экономики ЦБ примет в случае необходимости меры, направленные на поддержание балансов регулируемых финансовых институтов в состоянии, которое обеспечило бы им устойчивость в условиях возможных будущих потрясений в экономике и финансовой системе По нашему мнению, цены на недвижимость находятся на неподдерживаемых уровнях Финансовым учреждениям необходимо избегать принятия на себя чрезмерных рисков, сопряженных с избыточным уровнем долговой нагрузки домохозяйств или компаний .