Полпред Кадырова осудил участников бойни в центре Екатеринбурга

Представитель главы Чечни Рамзана Кадырова в Свердловской области Беслан Тамаев осудил и назвал недопустимым поведение уроженцев республики, устроивших драку со стрельбой у элитного клубного дома «Тихвин» в центре Екатеринбурга.
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