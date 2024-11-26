Рестораторы из Марьиной рощи помогают участникам специальной военной операции

Московские предприниматели, в том числе из Марьиной рощи, регулярно помогают участникам специальной военной операции (СВО), владельцы столичных ресторанов, кондитерских, пекарен и кафе передают гуманитарные грузы с самым разнообразным содержимым – от квадрокоптеров до пряников.
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