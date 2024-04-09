Цена на золото вновь обновила рекорд Главный финансовый инструмент в кризисные времена, золото продолжает свой рост.
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Цена на золото вновь обновила рекорд Главный финансовый инструмент в кризисные времена, золото продолжает свой рост.
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