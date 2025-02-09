«В отделениях творится кошмар». Начал работать новый закон о мигрантах: что происходит прямо сейчас.
«Со славянами негласное указание — не выдворять их»
Комментарии
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Генрих
Нехрен плакаться, времени для оформления документов было до... и больше.
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4 час.
Леонид Руси
Ещё нужно субсиди давать, мигрантам, если не зарегестрированный... и талоны на бесплатное усиленное питание
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3 час.
Людмила Свириденко
Не завезли бы столько, и проблем бы таких не было. Чего теперь ныть? Работайте, исправляйте чьи-то ошибки.
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2 час.
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