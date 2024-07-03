«Я сторонник дипломатии»: где сейчас Витас, что говорил об СВО

Витас Певец Виталий Грачев (Витас) в последнее время пропал из поля зрения СМИ. Как и где сейчас живет и выступает артист, что известно о его личной жизни? Чем известен Витас Виталий Грачев родился 19 февраля 1979 года в Даугавпилсе (Латвия).