Открылся обновленный лесопарк "Загорское море" в Сергиево-Посадском районе

В Сергиево-Посадском городском округе после реконструкции открылся лесопарк "Загорское море". Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что работы проводились с целью создания максимального комфорта для местных жителей.
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