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Маша Распутина откровенно рассказала правду о своей матери

Маша Распутина откровенно рассказала правду о своей матери

Певица Маша Распутина призналась, что многим обязана своей матери Лидии Агеевой. По словам артистки, ее мама всегда поддерживала ее и не отвернулась даже тогда, когда будущая звезда осталась одна с новорожденной дочкой на руках, пишет «АиФ».

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