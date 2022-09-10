Маша Распутина откровенно рассказала правду о своей матери

Певица Маша Распутина призналась, что многим обязана своей матери Лидии Агеевой. По словам артистки, ее мама всегда поддерживала ее и не отвернулась даже тогда, когда будущая звезда осталась одна с новорожденной дочкой на руках, пишет «АиФ».