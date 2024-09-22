День догорал, как костёр у реки, Искры летели, трещали угли! Пламя слабело, кончались дрова, Ночь потихоньку вступала в права.
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День догорал, как костёр у реки, Искры летели, трещали угли! Пламя слабело, кончались дрова, Ночь потихоньку вступала в права.