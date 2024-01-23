Таланты со всех стран приветствуются для открытия и развития бизнеса в Сянгане: представитель МИД КНР

Пекин, 22 января /Синьхуа/ -- Представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь в понедельник опроверг недавние комментарии некоторых зарубежных СМИ о "массовом бегстве" иностранных талантов из Специального административного района /САР/ Сянган.
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