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Китай

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Таланты со всех стран приветствуются для открытия и развития бизнеса в Сянгане: представитель МИД КНР

Пекин, 22 января /Синьхуа/ -- Представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь в понедельник опроверг недавние комментарии некоторых зарубежных СМИ о "массовом бегстве" иностранных талантов из Специального административного района /САР/ Сянган.

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