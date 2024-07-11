Сценарист Baldur's Gate 3 назвал романтическую сцену с медведем Хальсином ” перело...

Сценарист Baldur's Gate 3 назвал романтическую сцену с медведем Хальсином ” переломным моментом в игровой индустрии”Baldur’s Gate 3, несомненно, стала важной вехой в истории игр, особенно в плане продвижения CRPG среди широкой аудитории.
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