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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Сценарист Baldur's Gate 3 назвал романтическую сцену с медведем Хальсином ” перело...

Сценарист Baldur's Gate 3 назвал романтическую сцену с медведем Хальсином ” перело...

Сценарист Baldur's Gate 3 назвал романтическую сцену с медведем Хальсином ” переломным моментом в игровой индустрии”Baldur’s Gate 3, несомненно, стала важной вехой в истории игр, особенно в плане продвижения CRPG среди широкой аудитории.

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