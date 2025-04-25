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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Ак Барса» Мифтахов может продолжить карьеру в НХЛ

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Срок контракта игрока с казанским клубом истекает 31 мая. 24-летний Амир Мифтахов провел 30 матчей в регулярном чемпионате-2024/25, отражая в среднем 92,7% бросков при коэффициенте надежности 2,18.

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