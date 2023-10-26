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АЛЕКСАНДР ДУГИН: НАДО ДВИГАТЬСЯ ПО ПУТИ ПУТИНА, НО ЗНАЧИТЕЛЬНО БЫСТРЕЕ

АЛЕКСАНДР ДУГИН: НАДО ДВИГАТЬСЯ ПО ПУТИ ПУТИНА, НО ЗНАЧИТЕЛЬНО БЫСТРЕЕ

Наверное, все думающие согласны, что государство в России было захвачено в 90-е годы врагами, которые установили над ним — над всем нашим обществом — внешнее управление.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Хорошая статья. с автором я во многом согласна. да. либерасты развратили народ, что ни говори.
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4 д.
Василий Топчий
Согласен с автором на 100%.
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4 д.
ВТ
Василий Топчий
Наверное Путину нравится песня Высоцкого со словами &quot;Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее...&quot; Вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому по краю Я коней своих нагайкою стегаю, погоняю… Что-то воздуху мне мало — ветер пью, туман глотаю… Чую с гибельным восторгом: пропадаю, пропадаю! Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее! Вы тугую не слушайте плеть! Но что-то кони мне попались привередливые — И дожить не успел, мне допеть не успеть. Я коней напою, я куплет допою — Хоть мгновенье ещё постою на краю… Сгину я — меня пушинкой ураган сметёт с ладони, И в санях меня галопом повлекут по снегу утром… Вы на шаг неторопливый перейдите, мои кони, Хоть немного, но продлите путь к последнему приюту! Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее! Не указчики вам кнут и плеть! Но что-то кони мне попались привередливые — И дожить не успел, мне допеть не успеть. Я коней напою, я куплет допою — Хоть мгновенье ещё постою на краю… Мы успели: в гости к Богу не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами?! Или это колокольчик весь зашёлся от рыданий, Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани?! Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее! Умоляю вас вскачь не лететь! Но что-то кони мне попались привередливые… Коль дожить не успел, так хотя бы — допеть! Я коней напою, я куплет допою — Хоть мгновенье ещё постою на краю…
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4 д.

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