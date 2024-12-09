Житель Карибских островов дал советы путешествующим на Кубу

Опытный путешественник рассказал, как туристам избежать разочарования во время визита на Карибы.С каждым годом увеличивается количество туристов из России, которые выбирают отдых на Кубе, в Доминиканской Республике и в Венесуэле Однако, оказавшись на Карибах, некоторые из путешественников сталкиваются с неожиданными обстоятельствами, о которых они не были предупреждены при бронировании тура.