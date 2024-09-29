Великолепная седьмая: как «Краснодар» и «Локомотив» захватили лидерство в РПЛ

После победы в Суперкубке и трех первых туров РПЛ (общие 13–0 в пользу «Зенита») единственная интрига, касающаяся сине-бело-голубых в сезоне столетия клуба, выглядела так — проиграет ли Питер в первенстве хоть один матч.
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