WP узнала об отказе Секретной службы предоставить Трампу допмеры безопасности

Высшие должностные лица Секретной службы США неоднократно отклоняли запросы на дополнительные ресурсы и персонал, которые запрашивала служба безопасности экс-главы Белого дома и кандидата в президенты США Дональда Трампа в течение двух лет до покушения на его жизнь на митинге в Пенсильвании.