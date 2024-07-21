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WP узнала об отказе Секретной службы предоставить Трампу допмеры безопасности

WP узнала об отказе Секретной службы предоставить Трампу допмеры безопасности

Высшие должностные лица Секретной службы США неоднократно отклоняли запросы на дополнительные ресурсы и персонал, которые запрашивала служба безопасности экс-главы Белого дома и кандидата в президенты США Дональда Трампа в течение двух лет до покушения на его жизнь на митинге в Пенсильвании.

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