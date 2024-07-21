WP узнала об отказе Секретной службы предоставить Трампу допмеры безопасности

Высшие должностные лица Секретной службы США неоднократно отклоняли запросы на дополнительные ресурсы и персонал, которые запрашивала служба безопасности экс-главы Белого дома и кандидата в президенты США Дональда Трампа в течение двух лет до покушения на его жизнь на митинге в Пенсильвании.
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