Врач Тажибаев рассказал о причинах судорог в ногах

Врач-флеболог, сосудистый хирург Тимур Тажибаев рассказал о причинах появления судорог в ногах. «Основой для возникновения судорог является нарушение баланса электролитов, которые играют ключевую роль в передаче нервных импульсов и сокращении мышц», — заявил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
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