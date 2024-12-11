Врач Тажибаев рассказал о причинах судорог в ногах

Врач-флеболог, сосудистый хирург Тимур Тажибаев рассказал о причинах появления судорог в ногах. «Основой для возникновения судорог является нарушение баланса электролитов, которые играют ключевую роль в передаче нервных импульсов и сокращении мышц», — заявил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».