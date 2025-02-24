Оркестр штаба ЦВО в День защитника Отечества впервые дал концерт в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге

Военные музыканты исполнили для пассажиров 15 инструментальных и вокальных композиций, в числе которых произведения народного артиста России, военного дирижера генерал-лейтенанта Валерия Халилова, а также Эдуарда Артемьева, Леонида Дунаева, Василия Агапкина и других авторов.
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