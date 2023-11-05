В США призвали к порицанию конгрессвумен Тлайб за поддержку Палестины

Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин заявила о планах внести резолюцию о порицании своей коллеги-демократа Рашиды Тлайб за ее позицию по обострению палестино-израильского конфликта, передает Fox News.
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