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Третьяк про КХЛ: «Авангард» и ЦСКА в числе фаворитов. «Локомотиву» будет очень тяжело снова отстоять чемпионский титул. «Ак Барс» постарается улучшить результат»

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о фаворитах Фонбет Чемпионата КХЛ-2026/27. – На ваш взгляд, много команд КХЛ способны дать бой действующему чемпиону в лице « Локомотива », завоевавшему Кубок Гагарина дважды подряд? – Одного явного фаворита в предстоящем сезоне точно не вижу.

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