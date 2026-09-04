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Разгонщики фланцев — особенности, виды и выбор

Разгонщики фланцев — особенности, виды и выбор

Фланцевые разгонщики (также известные как разжимные устройства для фланцевых соединений) — это специализированный гидравлический или механический инструмент, предназначенный для безопасного и контролируемого разъединения фланцев в трубопроводных системах.

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