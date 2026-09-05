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Американские переговорщики Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву

Американские переговорщики Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер 5 сентября прибыли в Москву и передвигаются по ней на автомобилях Aurus, пишет РИА Новости.

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