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Певица Алла Пугачева призвала думать о живых в публикации к 9 Мая

Певица Алла Пугачева призвала думать о живых в публикации к 9 Мая

Певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram пост, посвященный празднику 9 Мая. Публикация содержит картинку с изображением Вечного огня и подпись: "Помянем тех, кого нет с нами; И будем думать о живых".

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