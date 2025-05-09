Певица Алла Пугачева призвала думать о живых в публикации к 9 Мая

Певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram пост, посвященный празднику 9 Мая. Публикация содержит картинку с изображением Вечного огня и подпись: "Помянем тех, кого нет с нами; И будем думать о живых".
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