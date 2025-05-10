Заявление Путина по юбилею Победы будет содержательными, сообщил Песков

Заявление президента России Владимира Путина об итогах торжественных мероприятий, которые продолжались в течение четырех дней по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, будет содержательным.
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