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Заявление Путина по юбилею Победы будет содержательными, сообщил Песков

Заявление Путина по юбилею Победы будет содержательными, сообщил Песков

Заявление президента России Владимира Путина об итогах торжественных мероприятий, которые продолжались в течение четырех дней по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, будет содержательным.

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