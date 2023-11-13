Главком ВСУ Валерий Залужный во время телефонного разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном сообщил о трудном положении украинской армии на отдельных участках линии боевого соприкосновения.
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