ЕЦБ идет на риск: снижение ключевых ставок в рамках цикла смягчения ДКП Ирэн Орлонская6 марта Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение о снижении всех трех основных процентных ставок на 25 базисных пунктов.
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