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Регионы России

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Всёеволод Ищенко пропустит Суперкубок Единой лиги ВТБ из-за травмы

Всёеволод Ищенко пропустит Суперкубок Единой лиги ВТБ из-за травмы

По информации пресс-службы краснодарского клуба, 21-летний спортсмен из Ростова-на-Дону, выбранный на драфте НБА 2026 года под общим 56-м номером клубом "Чикаго Буллз", был обменян в "Даллас Маверикс" через "Лос-Анджелес Лейкерс".

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