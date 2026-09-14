Всёеволод Ищенко пропустит Суперкубок Единой лиги ВТБ из-за травмы

По информации пресс-службы краснодарского клуба, 21-летний спортсмен из Ростова-на-Дону, выбранный на драфте НБА 2026 года под общим 56-м номером клубом "Чикаго Буллз", был обменян в "Даллас Маверикс" через "Лос-Анджелес Лейкерс".