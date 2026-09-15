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Орловские новости

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Больница Семашко приняла двух новых специалистов в Орле

Больница Семашко приняла двух новых специалистов в Орле

Карине Серопян окончила ординатуру на базе ОГУ им. И.С. Тургенева, а Софья Семендяева, получившая диплом медсестры, параллельно с работой учится на врача.

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