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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

ПК-версия Ghost of Tsushima позволяет одновременно использовать масштабирование DLSS...

ПК-версия Ghost of Tsushima позволяет одновременно использовать масштабирование DLSS...

ПК-версия Ghost of Tsushima позволяет одновременно использовать масштабирование DLSS и генерацию кадров FSR 3Режиссерская версия Ghost of Tsushima уже доступна на ПК и предлагает полный набор возможностей масштабирования, включая DLSS 3, FSR 3 и XeSS.

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