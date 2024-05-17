ПК-версия Ghost of Tsushima позволяет одновременно использовать масштабирование DLSS и генерацию кадров FSR 3Режиссерская версия Ghost of Tsushima уже доступна на ПК и предлагает полный набор возможностей масштабирования, включая DLSS 3, FSR 3 и XeSS.
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