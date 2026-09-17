Из-за тумана два самолета, летевших в Омск, направили в другие аэропорты. Лайнер из Сухума посадили в Новосибирске, из Улан-Удэ - в Екатеринбурге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Новости Омска
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым