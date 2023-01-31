Уилл Клайберн: «Начало карьеры в Европе было отличным, но я не мог ездить на машине с механической коробкой»

Американский форвард «Анадолу Эфеса» Уилл Клайберн вспомнил о том, как переехал в Европу, когда подписал контракт с немецким «Ульмом».
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