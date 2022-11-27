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Оже-Альяссим о выходе Канады в финал Кубка Дэвиса: «Вся команда объединилась вокруг идеи, никто себя не выпячивал»

Феликс Оже-Альяссим прокомментировал выход Канады в финал Кубка Дэвиса. Они с Вашеком Поспишилом обыграли итальянцев Маттео Берреттини и Фабио Фоньини в решающем матче со счетом 7:6(2), 7:5.

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