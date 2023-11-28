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Несекретные материалы

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Жалобы украинских солдат – каждое утро их будят песней Газманова «Вперед, Россия!»

Жалобы украинских солдат – каждое утро их будят песней Газманова «Вперед, Россия!»

С необычной жалобой выступили военнослужащие украинской армии. Один из бойцов опубликовал в Сети видеообращение, где отчетливо слышны звуки любимой многими россиянами песни Олега Газманова «Вперед Россия!».

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Комментарии
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Тамара Кукушкина
Они хотят слушать &quot;Владимирский централ&quot;?Ну так включите им.
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12 час.
Александр Рус
этих пидарасов надо будить Калибрами....прямо в постельку....
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7 час.
Дмитрий Гурин
Дорого однако. В 90-х у ментов в районных отделениях была такая веселая весчь. &quot;пытка музыкой&quot; Врубают кассету с одной и той же песней на всю ленту и гоняют по кругу, Динамики конечно поближе к подопытному. И крутят до упора. Как думаете долго можно такое вытерпеть? Одну и ту же типа &quot;Айсберг&quot; Пугачевой часа 3-4......
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2 час.

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