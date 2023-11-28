Жалобы украинских солдат – каждое утро их будят песней Газманова «Вперед, Россия!»

Дмитрий Гурин

Дорого однако. В 90-х у ментов в районных отделениях была такая веселая весчь. "пытка музыкой" Врубают кассету с одной и той же песней на всю ленту и гоняют по кругу, Динамики конечно поближе к подопытному. И крутят до упора. Как думаете долго можно такое вытерпеть? Одну и ту же типа "Айсберг" Пугачевой часа 3-4......