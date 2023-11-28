С необычной жалобой выступили военнослужащие украинской армии. Один из бойцов опубликовал в Сети видеообращение, где отчетливо слышны звуки любимой многими россиянами песни Олега Газманова «Вперед Россия!».
Жалобы украинских солдат – каждое утро их будят песней Газманова «Вперед, Россия!»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Тамара Кукушкина
Они хотят слушать "Владимирский централ"?Ну так включите им.
Ответить
12 час.
Александр Рус
этих пидарасов надо будить Калибрами....прямо в постельку....
Ответить
7 час.
Дмитрий Гурин
Дорого однако. В 90-х у ментов в районных отделениях была такая веселая весчь. "пытка музыкой" Врубают кассету с одной и той же песней на всю ленту и гоняют по кругу, Динамики конечно поближе к подопытному. И крутят до упора. Как думаете долго можно такое вытерпеть? Одну и ту же типа "Айсберг" Пугачевой часа 3-4......
Ответить
2 час.
Свежие комментарии