«Куриный бог»: почему в магическую силу дырявых камней верят повсюду

Кто из нас в детстве не перебирал горы камней, чтобы найти тот единственный, который непременно принесет удачу? Как оказалось, этим занимались не только мы и в нашей стране, во всем мире «куриный бог» (он же «глаз бога» и т.
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