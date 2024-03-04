Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Несколько важных моментов "вокруг" СВО.

Несколько важных моментов "вокруг" СВО.

Сегодня знаменательный день во внешнеполитическом процессе между Россией и Европой.  С вызовом немецкого посла в МИД, где ему был озвучен демарш и далее потребовали объяснений в связи с обнародованием планов атаки на Крымский мост, ему конечно повторили слова Киселёва сказанные на России-1, нанести ответные удары по четырём немецким мостам, кратным длине нашего моста.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Василий Топчий, а что ты себе  позволяешь:! Не оскорбляй нас - - русских, прижми задницу и не гадь здесь!
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2 час.
Василий Топчий
Да никто вас не оскорбляет. Просто видно ваше отношение к нам, живущим не в России. Ну Бог нас рассудит. Я думаю, что не все такие, как вы. Делите, отдавайте всё, что хотите. Медведев вам в помощь.
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43 мин.
ВТ
Василий Топчий
В 2023 году в Алма-Ату приехало много русских из России, даже в нашем подъезде в квартире жили парни из Москвы. Отношение к ним было хорошее и местных русских и у казахов, потому, что они русские. И я к вам отношусь хорошо, вот, что я себе позволяю. И мне Малик Гумеров ближе по взглядам, чем Александр Симаков.
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36 мин.

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