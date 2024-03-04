Несколько важных моментов "вокруг" СВО.

Людмила Фирстова Василий Топчий, а что ты себе позволяешь:! Не оскорбляй нас - - русских, прижми задницу и не гадь здесь!

Василий Топчий Да никто вас не оскорбляет. Просто видно ваше отношение к нам, живущим не в России. Ну Бог нас рассудит. Я думаю, что не все такие, как вы. Делите, отдавайте всё, что хотите. Медведев вам в помощь.